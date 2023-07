Danh sách trình diễn của BLACKPINK tại Việt Nam chỉ có 13 bài, người hâm mộ hoang mang

Sáng 4/7, MXH đã chia sẻ thông tin về danh sách các ca khúc của BLACKPINK được cấp phép biểu diễn tại BORN PINK World Tour trong 2 ngày 29-30/7 sắp tới. Theo An Ninh Thủ Đô, nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật theo danh sách được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cấp phép gồm 13 bài hát: DDU-DU DDU-DU; Shut Down; Typa Girl; Pretty Savage; Stay; Playing With Fire; Whistle; As If It Your Last; Lovesick Girl; Don’t Know What To Do; Forever Young; Kiss and Make Up; Ice Cream.



2 đêm nhạc sẽ được mở bán vé vào 7/7 sắp tới.