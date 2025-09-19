Danh sách nhãn hiệu dầu ăn vụ hàng giả vừa bị Công an Hưng Yên khởi tố

Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm tại Công ty TNHH thực phẩm GF Việt Nam (thôn Yên Phú, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên).

Quá trình điều tra xác định Công ty TNHH thực phẩm GF Việt Nam đã thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán dầu thực vật giả, kém chất lượng mang các nhãn hiệu “Gold Max”, “Tamin Gold”, “ChiCa”.