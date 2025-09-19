Danh sách nhãn hiệu dầu ăn vụ hàng giả vừa bị Công an Hưng Yên khởi tố

Phạm Công| 19/09/2025 19:30

Dầu an nhãn hiệu “Gold Max”; “Tamin Gold”; “ChiCa” được Công ty TNHH thực phẩm GF Việt Nam ở tỉnh Hưng Yên tuồn ra thị trường là hàng giả, kém chất lượng.

Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm tại Công ty TNHH thực phẩm GF Việt Nam (thôn Yên Phú, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên). 

Quá trình điều tra xác định Công ty TNHH thực phẩm GF Việt Nam đã thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán dầu thực vật giả, kém chất lượng mang các nhãn hiệu “Gold Max”, “Tamin Gold”, “ChiCa”.

Các sản phẩm dầu ăn này không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, nhưng đã được phân phối rộng rãi ra thị trường. 

Capture(1).png
Dầu ăn giả, kém chất lượng nhãn hiệu “Gold Max”, “Tamin Gold”, “ChiCa”. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Để bảo đảm an toàn sức khỏe người tiêu dùng, Công an tỉnh Hưng Yên đưa ra cảnh báo tới Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm, Chi cục quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trên cả nước và khuyến cáo người dân không mua, không sử dụng các sản phẩm dầu ăn mang nhãn hiệu “Gold Max”, “Tamin Gold”, “ChiCa”.
Nếu thấy sản phẩm này trên thị trường thì thông báo ngay cho cơ quan chức năng.

Các đơn vị phân phối, cửa hàng, siêu thị cần ngừng ngay việc kinh doanh sản phẩm “Gold Max”, “Tamin Gold”, “ChiCa”. 

Cơ quan quản lý thị trường, y tế phối hợp kiểm tra, truy tìm tận gốc nguồn hàng kém chất lượng để xử lý. 

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/danh-sach-nhan-hieu-dau-an-vu-hang-gia-vua-bi-cong-an-hung-yen-khoi-to-2444284.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/danh-sach-nhan-hieu-dau-an-vu-hang-gia-vua-bi-cong-an-hung-yen-khoi-to-2444284.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Danh sách nhãn hiệu dầu ăn vụ hàng giả vừa bị Công an Hưng Yên khởi tố
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO