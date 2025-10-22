Danh sách hơn 100 xã, phường Quảng Trị - Quảng Ngãi nguy cơ ngập lụt, sạt lở

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng chiều nay (22/10), bão số 12 (Fengshen) sẽ di chuyển vào khu vực biển TP Huế - Quảng Ngãi, cường độ cấp 8. Đêm 22 và sáng 23/10, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển vào đất liền các tỉnh TP Huế - Quảng Ngãi. Sáng và trưa 23/10, bão đi sang khu vực Nam Lào, suy yếu thành vùng áp thấp.

Tuy cường độ bão suy yếu, nhưng vẫn có khả năng gây gió mạnh, mưa lớn kéo dài; kèm theo đó là nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất ở nhiều địa phương từ Quảng Trị - Quảng Ngãi.

Sóng lớn liên tục đánh vào bờ sông Hàn, Đà Nẵng trước bão số 12. Ảnh: Hồ Giáp

Dự báo chi tiết các khu vực có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh, lũ quét, ngập lụt:

Tỉnh Quảng Trị