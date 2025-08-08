Danh sách đề cử Quả bóng vàng 2025, nhiều ngôi sao lớn vắng mặt

Tối 7/8, tạp chí France Football lần lượt công bố 30 cầu thủ được đề cử Quả Bóng Vàng 2025, theo bảng chữ cái. Không có nhiều bất ngờ trong danh sách, khi Lamine Yamal, Ousmane Dembele, Mohamed Salah hay Kylian Mbappe cùng góp mặt.
Không nằm ngoài dự đoán, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo lại tiếp tục vắng mặt.
Theo báo Tiền phong, Messi và Ronaldo đã có một năm thi đấu thành công về mặt cá nhân, nhưng giải đấu họ tham dự không được đánh giá cao. Messi ghi 33 bàn, kiến tạo 9 bàn trong 39 trận đấu cho Inter Miami, góp công lớn giúp CLB này lần đầu tiên vô địch MLS vào cuối năm ngoái. Trong khi đó, Ronaldo thậm chí có thành tích tốt hơn. Lão tướng 39 tuổi ghi 35 bàn, kiến tạo 4 bàn sau 41 trận cho Al Nassr. Ở cấp độ quốc tế, anh là đội trưởng giúp tuyển Bồ Đào Nha vô địch Nations League 2025 vừa qua.
Bên cạnh Messi và Ronaldo, một ngôi sao khác cũng vắng mặt rất đáng tiếc. Trong đó đáng kể nhất là đương kim Quả bóng vàng Rodri. Tiền vệ người Tây Ban Nha dính chấn thương đứt dây chằng và nghỉ thi đấu phần lớn mùa giải trước.
PSG áp đảo danh sách đề cử nhờ chức vô địch Champions League
Tất cả 30 cầu thủ được đề cử năm nay đều thuộc các câu lạc bộ đến từ châu Âu, chủ yếu đến từ 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu.
Không có gì bất ngờ khi các cầu thủ PSG chiếm ưu thế áp đảo nhờ cú đúp danh hiệu mùa giải vừa qua, đặc biệt là chức vô địch Champions League đầy thuyết phục.
Sau chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Inter Milan ở trận chung kết, hàng loạt ngôi sao của đội bóng thủ đô nước Pháp đã có tên trong danh sách đề cử. Những cái tên sáng giá như Ousmane Dembele, Vitinha, Joao Neves, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi và Nuno Mendes đều góp mặt. Trong đó, Dembele được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu năm nay.
Bộ ba Vitinha, Neves và Mendes gây ấn tượng mạnh khi đóng vai trò then chốt trong hành trình đăng quang UEFA Nations League của đội tuyển Bồ Đào Nha. Thành tích tập thể ấn tượng này nhiều khả năng sẽ tác động đáng kể đến vị trí xếp hạng chung cuộc của Lamine Yamal - tài năng trẻ được đánh giá cao trong màu áo Barcelona.
Cựu tiền vệ Man Utd, Scott McTominay được đề cử nhờ màn trình diễn rực sáng với Napoli. Anh là cầu thủ hay nhất Serie A mùa trước, giúp CLB xứ Naples đoạt scudetto. Tiền vệ 28 tuổi cũng là cầu thủ Scotland đầu tiên được đề cử, kể từ Ally McCoist năm 1987.
Trong số 30 đề cử, chỉ có duy nhất Viktor Gyokeres góp mặt nhờ thành tích ở một CLB nằm ngoài 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu (Sporting của Bồ Đào Nha). Hiện tại, tiền đạo này cũng đã chuyển sang Arsenal.
Thành tích của các cầu thủ được tính từ 1/8/2024 đến 31/7/2025.
Tiêu chí và quy trình bình chọn
Theo báo Dân trí, danh sách này được đề cử bởi đội ngũ phóng viên của France Football và L'Équipe. Sau đó, 100 nhà báo đại diện cho 100 quốc gia hàng đầu trên bảng xếp hạng FIFA sẽ tiến hành bỏ phiếu, chọn ra top 10 cá nhân xuất sắc nhất theo thứ tự.
Tiêu chí đánh giá bao gồm: màn trình diễn cá nhân, tầm ảnh hưởng trong các trận đấu lớn, thành tích tập thể, phong cách chơi bóng và tinh thần fair-play. Lưu ý, các cầu thủ không được quyền tham gia bỏ phiếu - điều này chỉ áp dụng cho giải The Best của FIFA.
Quả Bóng Vàng được tạp chí France Football trao từ năm 1956, là giải thưởng cá nhân danh giá nhất bóng đá. 100 nhà báo tới từ 100 quốc gia đứng đầu FIFA sẽ chọn ra 10 cầu thủ giỏi nhất từ đề cử này, với số điểm lần lượt là 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2, và 1 điểm. Cầu thủ có tổng điểm cao nhất sẽ giành Bóng Vàng.
Lễ trao giải sẽ diễn ra ngày 22/9 tại nhà hát Chatelet, thành phố Paris, Pháp.
Danh sách đề cử Quả bóng vàng 2025
30 đề cử: Ousmane Dembele, Gianluigi Donnarumma, Jude Bellingham, Desire Doue, Denzel Dumfries, Serhou Guirassy, Erling Haaland, Viktor Gyokeres, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Robert Lewandowski, Alexis Mac Allister, Lautaro Martinez, Scott McTominay, Kylian Mbappe, Nuno Mendes, Joao Neves, Pedri, Cole Palmer, Michael Olise, Raphinha, Declan Rice, Fabian Ruiz, Virgil van Dijk, Vinicius Jr, Mohamed Salah, Florian Wirtz, Vitinha, Lamine Yamal.