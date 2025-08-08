Danh sách đề cử Quả bóng vàng 2025, nhiều ngôi sao lớn vắng mặt

Tối 7/8, tạp chí France Football lần lượt công bố 30 cầu thủ được đề cử Quả Bóng Vàng 2025, theo bảng chữ cái. Không có nhiều bất ngờ trong danh sách, khi Lamine Yamal, Ousmane Dembele, Mohamed Salah hay Kylian Mbappe cùng góp mặt.

Không nằm ngoài dự đoán, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo lại tiếp tục vắng mặt.

Theo báo Tiền phong, Messi và Ronaldo đã có một năm thi đấu thành công về mặt cá nhân, nhưng giải đấu họ tham dự không được đánh giá cao. Messi ghi 33 bàn, kiến tạo 9 bàn trong 39 trận đấu cho Inter Miami, góp công lớn giúp CLB này lần đầu tiên vô địch MLS vào cuối năm ngoái. Trong khi đó, Ronaldo thậm chí có thành tích tốt hơn. Lão tướng 39 tuổi ghi 35 bàn, kiến tạo 4 bàn sau 41 trận cho Al Nassr. Ở cấp độ quốc tế, anh là đội trưởng giúp tuyển Bồ Đào Nha vô địch Nations League 2025 vừa qua.

Bên cạnh Messi và Ronaldo, một ngôi sao khác cũng vắng mặt rất đáng tiếc. Trong đó đáng kể nhất là đương kim Quả bóng vàng Rodri. Tiền vệ người Tây Ban Nha dính chấn thương đứt dây chằng và nghỉ thi đấu phần lớn mùa giải trước.