Danh sách các loại thực phẩm chức năng giả bị vứt bỏ tại TPHCM: Mua từ một “tập đoàn” quy mô mới bị triệt phá tại Hà Nội

Liên quan đến vụ thực phẩm chức năng bị vứt thành đống tại nhiều địa điểm dọc đường Nguyễn Văn Linh (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM), Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang làm việc với những người có liên quan để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Theo thông tin trên báo Công an TP.HCM, sau quá trình kiểm tra, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ, buôn lậu và môi trường Công an TP.Hồ Chí Minh phối hợp với Công an xã Phong Phú (huyện Bình Chánh) và Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội ghi nhận 05 vị trí các đối tượng đổ thực phẩm chức năng với số lượng khoảng 95 loại, gồm 3.404 hộp.

Tổng số hàng hóa TPCN liên quan đến Công ty MediUSA, Công ty Mediphar đã thu giữ:

- Số tại Bình Chánh: 3.404 hộp, gồm 95 loại thực phẩm chức năng nhãn hiệu Pharvita Plus, Entoro Plus, Zin C, Canxi Nano, Pedia Baby, Ginkgo Natto, Alphavit, Vitamin C…

- Số tại Quận 12: 238 hộp, gồm 47 loại thực phẩm chức năng nhãn hiệu Kim Tiền Thảo Râu Mèo, Ultra Omega, Natural's Health Mediphar, Pedia Baby,…

Số hàng hoá tại quận 12 chưa kịp mang đi tiêu hủy gồm các loại TPCN do những người mua và đơn vị thuocsi.vn trả về. Tất cả các hàng hóa trên Sơn tự nguyện giao nộp cho cơ quan Công an, tổng cộng 05 thùng carton, đều là hàng hóa của Công ty MediUSA, Công ty Mediphar.