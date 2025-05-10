Danh sách các dự án nhà ở tại TP.HCM được phép bán cho người nước ngoài

Mới đây, UBND TPHCM vừa công bố danh sách 23 dự án nhà ở được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đây là lần thứ ba trong năm 2025 TP.HCM công bố danh sách dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở.

Đợt đầu tiên TP.HCM công bố là vào ngày 30-6, với danh mục 17 dự án đủ điều kiện bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Đợt thứ hai được công bố vào tháng 8 vừa qua. Trong đợt này thành phố đã cho phép 48 dự án được mở bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.