Danh sách 15 cầu, 17 tuyến đường TPHCM đề xuất lập vùng hạn chế xe xăng

Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông do Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM (thuộc Sở Xây dựng) đề xuất thí điểm thiết lập vùng phát thải thấp (LEZ) tại khu vực trung tâm vào năm 2026.

Khu vực LEZ được đề xuất có mật độ giao thông và mức độ ô nhiễm cao nhất. Phạm vi là một vành đai giới hạn đủ lớn để đảm bảo phương tiện tham gia giao thông không dễ dàng né tránh các tuyến đường lân cận, tránh trầm trọng thêm giao thông ở xung quanh vùng phát thải thấp.

Khu vực LEZ sẽ hướng tới đối tượng xe thương mại dưới tiêu chuẩn Euro 4 (mức giới hạn về khí thải ô nhiễm) hoặc xe mô tô, xe gắn máy kinh doanh dịch vụ dưới tiêu chuẩn Euro 2.

Sau hợp nhất, TPHCM đang quản lý hơn 1 triệu ô tô và hơn 10,2 triệu xe máy gây áp lực khổng lồ lên mạng lưới giao thông, gia tăng tắc nghẽn và ô nhiễm. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM đề xuất thí điểm lập LEZ là khu trung tâm thành phố bao gồm một vành đai giới hạn bởi 15 cầu và 17 tuyến đường.