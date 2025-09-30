Danh hài từng làm việc ở nghĩa trang, giờ sống xa vợ con trong nhà 17 tỷ đồng

Nhật Cường là diễn viên hài nổi tiếng của sân khấu miền Nam. Anh được khán giả yêu mến qua các vai diễn trong những vở hài kịch như Vì sao tôi điên, Xích lô, Thương đâu gả đó, Kén rể, Ra Giêng anh cưới em.

Ngoài ra, nam nghệ sĩ sinh năm 1965 cũng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh qua các bộ phim Vị đắng tình yêu, Võ lâm truyền kỳ, Hoán đổi thân xác, Cô Thắm về làng...

Nhật Cường là diễn viên hài nổi tiếng với nhiều vai diễn ăn khách.

Từ nhỏ anh đã yêu thích sân khấu và có máu nghệ thuật, đặc biệt với môn kịch câm. Năm 1984, Nhật Cường thi đỗ vào trường Sân khấu Điện ảnh khóa đầu tiên.

Hết 4 năm đại học, nam danh hài về đoàn kịch nói Nha Trang, nhưng chỉ được một năm thì đoàn giải tán. Nhật Cường phải trở về lại nhà, phụ ba mẹ bán bánh. Thỉnh thoảng có mấy chương trình văn nghệ, người ta kêu thì đi.