Danh hài từng là nhân viên cây xăng, giờ ở biệt thự 12.000 m² tại Mỹ

Danh hài Vân Sơn tên thật là Dương Thanh Sơn, sinh năm 1961. Anh bắt đầu vào nghề diễn ở đoàn ca múa nhạc Hương miền Nam từ năm 1977. Vài năm sau, anh tách đoàn hoạt động solo, trở thành nghệ sĩ hài độc thoại. Sau đó, anh vào nhóm nghệ sĩ Bảo Quốc, thế chỗ Duy Phương và diễn ở các tụ điểm tại Sài Gòn. Đến năm 1990, anh theo gia đình sang Mỹ định cư.

Ở xứ người, Vân Sơn cùng phải làm đủ nghề để kiếm sống. Ban ngày, anh làm nhân viên cây xăng, tối vác máy camera thuê, phụ dựng trường quay, lắp ráp phụ kiện điện tử...Từ năm 1991, anh chuyển qua nghề chuyển âm, trở thành diễn viên lồng tiếng cho nhiều phim của Châu Tinh Trì, Lương Triều Vỹ, Lý Liên Kiệt... Cuối tuần, anh còn chạy show làm MC đám cưới.