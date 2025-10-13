Danh hài từng diễn 10 show/đêm, giờ ở thuê, không có nổi 20 triệu trả nợ

Danh hài Thanh Tùng sinh năm 1955 tại TP.HCM trong gia đình truyền thống làm nghệ thuật. Ông là cái tên đình đám một thời của sân khấu hài miền Nam, cùng thời với danh hài Bảo Quốc, Duy Phương. Điều đặc biệt phải nhắc đến của người nghệ sĩ này là luôn sáng tạo câu thoại để phù hợp hoàn cảnh, khiến khán giả thích thú.

Nhóm hài Mai Sơn - Thanh Tùng từng là một trong những nhóm hài ăn khách nhất đầu thập niên 1980. Thời điểm đó, danh hài Thanh Tùng chạy show trong lẫn ngoài nước. Có những đêm, ông diễn từ 7 đến 10 tụ điểm, tiền kiếm nhiều không xuể.

Một điều rất lạ là Thanh Tùng luôn nhận mình là vai phụ. Tấu hài chỉ có hai người nhưng ông không nhận vai chính dù rất nổi tiếng. Vai phụ ở đây được hiểu là các miếng hay, câu thoại gây cười, danh hài nhường cho bạn diễn. Ông dí dỏm gọi mình đóng vai "kẻ đưa bóng cho đồng đội ghi bàn".