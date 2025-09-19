Danh hài từng đi gánh gạch, giờ cát xê trăm triệu/ngày nhờ 'Gặp nhau cuối tuần'

Nghệ sĩ hài Chiến Thắng tên đầy đủ là Nguyễn Chiến Thắng, sinh năm 1975 tại Vĩnh Phúc. Xuất thân trong một gia đình nghèo nên anh phải đi làm từ sớm để phụ gia đình.

Năm lớp 6, Chiến Thắng đã bán kem rong để kiếm thêm tiền học. Tới khi học lớp 10, anh bắt đầu với nghề gánh gạch thuê. Công việc kéo dài suốt 3 năm phổ thông, kể cả mỗi dịp nghỉ hè đại học.

Danh hài Chiến Thắng từng có tuổi thơ cơ cực.

Hai năm ôn thi đại học, Chiến Thắng lên Hà Nội xin làm đá ốp lát, ngày làm, tối học. Cho tới khi học trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, anh vẫn làm cái nghề ấy. Thậm chí, danh hài còn nhận thêm nghề khắc bia mộ, nặn tượng, vẽ tranh… Nam nghệ sĩ từng thổ lộ việc gì cũng nhận làm, miễn là chân chính mà kiếm được tiền.