Danh hài từng bỏ sân khấu làm tiếp viên hàng không, U60 một mình nuôi con gái

Danh hài Quốc Quân sinh năm 1970 tại Hà Nội. Học hết phổ thông, anh được gia đình hướng thi vào ngành an ninh, nhưng bỏ học sau một năm. Vì chuyện này mà Quốc Quân bị bố từ mặt.

Anh thi vào trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và tốt nghiệp năm 1991. Anh đầu quân về Nhà hát kịch Việt Nam.

Cả năm chỉ được đóng một vai duy nhất là binh sĩ cầm cờ chạy ra sân khấu cùng đồng lương ít ỏi, Quốc Quân quyết định bỏ sân khấu đi làm tiếp viên hàng không. Nam nghệ sĩ từng hài hước nói rằng "nhìn mặt mình không ai tin tôi từng là tiếp viên hàng không".