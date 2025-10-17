Danh hài từng ăn măng, cà chua sống qua ngày, giờ ở trong biệt thự 300 tỷ đồng

Nghệ sĩ Việt Hương tên đầy đủ là Nguyễn Việt Hương, sinh năm 1976 tại TP.HCM. Sinh ra trong gia đình không mấy khá giả và bố mẹ chia tay sớm nên từ nhỏ, Việt Hương phải làm rất nhiều công việc để phụ kinh tế. Chị nhận show đi hát ở nhà hàng, quán ăn, thậm chí cả những công việc lao động chân tay để kiếm tiền.

Nữ nghệ sĩ từng rơi nước mắt tâm sự nhiều lúc bị "người ta vùi dập, vừa đau vừa ức, chạy xe ngoài đường mà nước mắt chan hòa với nước mưa". Nhờ bản lĩnh và sự gan lỳ, Việt Hương cố gắng vươn lên để thành công.

Dù có cuộc sống nghèo khó song với niềm đam mê nghệ thuật, Việt Hương vẫn quyết định theo học tại Trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay gọi là Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM). Chị là học trò của nghệ sĩ Công Ninh và Minh Nhí.