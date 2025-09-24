Danh hài Lee Jin Ho bị bắt vì lái xe say xỉn suốt 100km sau scandal cờ bạc

Ngày 24/9, truyền thông Hàn Quốc đưa tin danh hài kiêm diễn viên truyền hình Lee Jin Ho bị cảnh sát điều tra sau khi bị phát hiện lái xe trong tình trạng say rượu suốt quãng đường 100km, từ Incheon đến Yangpyeong.

Theo Munhwa Ilbo, cảnh sát nhận được tin báo về một phương tiện nghi ngờ có nồng độ cồn vượt mức cho phép. Lực lượng chức năng tại Incheon và Yangpyeong phối hợp kiểm tra, phát hiện Lee Jin Ho có nồng độ cồn trong máu 0,11% - đủ để bị tước giấy phép lái xe ít nhất 1 năm. Anh đã yêu cầu xét nghiệm máu để xác định lại nồng độ cồn, cảnh sát cho biết sẽ tiếp tục điều tra.