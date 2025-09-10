Danh hài đóng một phim mua được cả miếng đất, U60 sở hữu cơ ngơi bạc tỷ

Với khán giả màn ảnh nhỏ, Tiết Cương là gương mặt quen thuộc. Nam diễn viên sinh năm 1973 bắt đầu được vai khán giả biết đến khi vào vai luật sư Trọng trong bộ phim Hướng nghiệp. Sau này, anh góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách như Cô nàng bất đắc dĩ, Mùi ngò gai, Vật chứng mong manh.

Ngoài đóng phim, Tiết Cương còn là nghệ sĩ hài được nhiều người yêu thích qua các chương trình như Gala cười, Gặp nhau cuối tuần... Ngoài ra, anh từng thành lập nhóm hài riêng và có nhiều sản phẩm gây tiếng vang. Anh khởi nghiệp ở sân khấu kịch, sau đó được khán giả biết tới. Chính vì thế, cát-xê của Tiết Cương ở thời kỳ hoàng kim không phải dạng vừa.

Tiết Cương nổi tiếng với nhiều bộ phim ăn khách.

Chia sẻ trong talkshow Cho ngày hoàn hảo, Tiết Cương từng tiết lộ có thời điểm phải chạy trên dưới 20 show mỗi tối. "Lúc đó tôi làm việc như bán mạng, một phần vì tiền, một phần vì khán giả. Ngày xưa đồng tiền có giá trị. Khi đóng 'Mùi ngò gai', cát-xê đóng xong phim là tôi có thể mua được cả miếng đất", anh cho biết.