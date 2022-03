Đánh ghen rùm beng tại Hà Nội, ôm con nhỏ chặn đầu ô tô

Vụ đánh ghen xảy ra vào đêm qua 19/3 tại Hà Đông (Hà Nội. Trong clip, nhóm người đứng chặn đầu ô tô cãi nhau um sùm. Một số người liên tục đập đập, chỉ trỏ, yêu cầu người bên trong ra ngoài giải quyết vấn đề.

Những người dân ở gần liền xúm lại theo dõi khiến vụ việc thêm ồn ào. Một lúc sau, công an cũng tới để can thiệp nhưng bất lực. Nhóm người vẫn không ngừng chửi bới, não loạn cả khu phố.