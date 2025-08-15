Danh ca nổi tiếng bán bánh mì nuôi 3 con, giờ viên mãn bên chồng Việt kiều Pháp

Danh ca Họa Mi tên thật là Trương Thị Mỹ, sinh năm 1955. Năm 11 tuổi, cha của bà qua đời rồi không lâu sau thì mẹ cũng mất. Vì thế ngay từ thơ ấu, bà phải một mình bươn chải lo cuộc sống.

Năm 19 tuổi, nữ danh ca bắt đầu đến với âm nhạc với cái tên Họa Mi. Danh ca từng tiết lộ nghệ danh Họa Mi gợi nhắc đến hình ảnh loài chim nhỏ bé với giọng hót trong trẻo.

Nhờ cái tên này, nữ nghệ sĩ nhanh chóng tỏa sáng với hàng loạt các ca khúc như Đưa em qua cánh đồng vàng, Em về thăm lại quê anh, Đưa em xuống thuyền, Tango nhớ, Bên đời quạnh hiu...