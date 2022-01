Danh ca Bảo Yến tiết lộ sự thật 'Bài ca Tết cho em', khen chồng hết lời

Nữ danh ca còn kể về ca khúc Bài ca Tết cho em mà nhạc sĩ Quốc Dũng đã viết tặng riêng cho mình: "Câu hát 'Tết nay anh không thèm kẹo mứt, vì đã có môi em thơm ngọt tựa như sen hồng' là do anh Dũng tưởng tượng ra. Chứ hồi đó tụi chị mới quen nhau còn ngại ngùng với giữ kẽ lắm, làm gì có chuyện hôn nhau".

Cuối chương trình, danh ca Bảo Yến thể hiện ca khúc Bài ca Tết cho em như một lời chúc Tết dành cho khán giả. Chương trình truyền hìnhVang bóng một thời mùa 2 sẽ tiếp tục lên sóng vào lúc 21h thứ bảy hàng tuần trên kênh THVL1.

Your browser does not support the video tag.

Hà Lan