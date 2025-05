Đánh bom xe ở Syria khiến 3 cảnh sát thiệt mạng

Theo hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA), 3 cảnh sát đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong vụ đánh bom xe xảy ra hôm 18/5, gần đồn cảnh sát Al-Mayadin, miền Đông Syria.

Ảnh: SANA

Chính quyền địa phương cho biết, vụ nổ là do một xe bom gây ra và cuộc điều tra đang được tiến hành. Vụ đánh bom xảy ra trùng với thời điểm lực lượng an ninh Syria triển khai chiến dịch an ninh tại khu vực Al-Mayadin.

Trước đó hôm 17/5, lực lượng an ninh Syria đã tiến hành các cuộc đột kích tại tỉnh Aleppo ở miền Bắc, nhằm vào tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Iraq và Syria (ISIS), tiêu diệt 1 tên khủng bố và bắt giữ một số phần tử khác.