Đặng Thu Thảo: 'Tôi quá sốc khi xem clip của chồng với cô gái khác'

Trong hoàn cảnh tiền không có, việc cũng không, cô nhờ sự giúp đỡ của ba mẹ và bạn bè để có công việc và tài chính nuôi con. Nhờ mọi người giúp đỡ, tâm lý cô đã bình ổn, tự làm việc để nuôi con. Với cô, chính con cái, công việc là động lực giúp vượt qua khó khăn.

Được hỏi về chồng cũ, Đặng Thu Thảo cho biết không quan tâm các vấn đề từ phía nhà chồng. Tuy nhiên, cô vẫn tạo điều kiện cho chồng gặp con. Cô khẳng định thông tin chồng chu cấp 4 triệu/tháng/con là đúng. Tuy nhiên, cô không quan tâm tới điều đó, chỉ mong con lớn lên vui vẻ, không ảnh hưởng tâm lý.

Đặng Thu Thảo nhấn mạnh không sợ khi nói ra sự thật, đến bây giờ cô mới chia sẻ vì muốn tinh thần và cuộc sống ổn định trước. Cô cho biết Lê Âu Ngân Anh và Phương Lê đã cho cô nhiều lời khuyên trong cuộc sống thời gian qua.

Trước những thông tin Đặng Thu Thảo chia sẻ, VietNamNet liên hệ với chồng cũ của cô. Anh cho biết không muốn chia sẻ thêm điều gì với báo chí vì sự việc khiến gia đình rất mệt mỏi.

Đặng Thu Thảo giành vương miện Hoa hậu Đại dương 2014. Sau đăng quang, người đẹp Cần Thơ thử sức làm người mẫu, diễn viên. Cô từng đóng Vệ sĩ tiểu thư và chàng khờ, Người thương kẻ nhớ, Hot girl làm vợ. Hoa hậu Đặng Thu Thảo và ông xã Phúc Thành tổ chức tiệc cưới tại Cần Thơ vào tháng 11/2018. Từ khi kết hôn, cô ít tham gia hoạt động giải trí mà chủ yếu tập trung cho gia đình.

Hàn Triệt