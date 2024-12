Đăng thông tin "nhập tỉnh" sai sự thật lên Facebook, 2 người bị xử phạt

Anh N.V.M. (trú tại Nghệ An) vừa bị xử phạt vì đăng tải trên Facebook cá nhân thông tin sai sự thật về việc sắp xếp, sáp nhập tỉnh, thành trên cả nước. Ngày 11/12, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An cho hay, đơn vị đã ra quyết định xử phạt anh N.V.M. (SN 1988, trú tại thị trấn Tân Kỳ, Nghệ An) 5 triệu đồng do đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook cá nhân về việc sắp xếp, sáp nhập tỉnh, thành trên cả nước. Trước đó, ngày 26/11, tài khoản Facebook của anh M. đăng tải bài viết với nội dung: "Đây là thông tin nhập tỉnh tui (tôi) tải được trên mạng. Không biết có chính xác không", kèm hình ảnh được cho là của 31 đơn vị hành chính mới dựa trên việc sắp xếp, tách nhập của các tỉnh, thành trên cả nước. Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An làm việc với anh N.V.M. (Ảnh: Thương Huyền). Phòng An ninh chính trị nội bộ đã mời anh N.V.M. lên làm việc về các thông tin đăng tải trên Facebook nêu trên. Làm việc với công an, anh M. thừa nhận thông tin này chưa được kiểm chứng, lấy từ trên mạng xã hội. Anh M. được biết đến là một người chơi nhạc cụ dân tộc, kinh doanh các sản phẩm làm từ tre và nhiều năm liên tục tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Tài khoản Facebook cá nhân của anh M. có tích xanh với hơn 80.000 người theo dõi. Sau khi làm việc với công an, anh M. đã gỡ bỏ thông tin sai sự thật nói trên và viết bài đính chính, cam kết không tái phạm. Cơ quan chức năng xác định, hành vi của anh M. đã vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Thông tin sai sự thật về "kế hoạch sáp nhập các cơ quan từ trung ương đến địa phương" do anh L.V.T. đăng tải trên Facebook cá nhân (Ảnh: Thương Huyền). Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An cũng xử phạt anh L.V.T. (SN 1988, trú tại thành phố Vinh, Nghệ An, là phóng viên một tạp chí) 5 triệu đồng với lỗi tương tự. Anh T. đã đăng tải trên Facebook cá nhân thông tin "sáp nhập các cơ quan từ trung ương đến địa phương", kèm 3 hình ảnh chưa được kiểm chứng. Trước đó, Bộ Nội vụ có văn bản đề nghị Bộ Công an phối hợp chỉ đạo cơ quan liên quan rà soát, xử lý việc đưa các thông tin không đúng sự thật liên quan đến việc sáp nhập các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến sự ổn định của xã hội.