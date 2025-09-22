Đặng Thị Hồng vất vả mưu sinh sau án phạt cấm thi đấu

Những ngày qua, Đặng Thị Hồng xuất hiện ngày một thường xuyên trong các buổi livestream bán hàng trên trang cá nhân. Tay đập 19 tuổi bán chủ yếu là sản phẩm, dụng cụ tập thể thao, được nhiều người ủng hộ.

Đây là một trong những hướng đi mới của Đặng Thị Hồng, khi cô xác định có thể phải giải nghệ sớm. Trước đó, VĐV người Thái Nguyên bị loại khỏi giải U21 thế giới 2025 vì "không đủ điều kiện thi đấu".