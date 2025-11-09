Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới

Thông tin từ cuộc họp ngày 11/9, LĐBC Việt Nam (VFV) thống nhất không cho phép VĐV Đặng Thị Hồng tham dự giai đoạn 2 giải VĐQG 2025. Bên cạnh đó, từ thời điểm này, tay đập 19 tuổi không được tham dự các giải đấu trong hệ thống chính thức của LĐBC Việt Nam.

Đây là quyết định gây bất ngờ bởi trước đó VFV cho biết án phạt của Đặng Thị Hồng tại giải U21 thế giới vẫn chưa rõ ràng. Đến thời điểm này VFV vẫn chờ thông báo từ phía LĐBC thế giới.

Như vậy, Đặng Thị Hồng không được thi đấu cho tới khi có thông báo mới của VFV. Về lý do cấm thi đấu với VĐV này, VFV từ chối bình luận, tuy nhiên một quan chức của tổ chức này khẳng định từ năm 2026 vấn đề kiểm tra giới tính với các VĐV sẽ được thực hiện nghiêm ngặt.