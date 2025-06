Đằng sau việc phố kinh doanh sầm uất ở Hà Nội vắng tanh vắng ngắt

Đóng cửa để 'nghe ngóng'

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, nhiều hộ kinh doanh hiện đang lúng túng vì chính sách thuế mới, cũng như xác định nguồn gốc sản phẩm bày bán.

Bà Thương (phố Hàng Đào) cho biết, bà đang đóng cửa hàng dừng bán từ ngày 2/6 tới nay, thi thoảng chỉ bán cho vài mối quen. Lý do của việc đóng cửa là làm thủ tục khởi tạo hóa đơn điện tử qua máy bán hàng. Theo bà Thương, trước nay cửa hàng vẫn ghi hóa đơn viết tay truyền thống, đến nay phải dùng thiết bị hiện đại nên phải học cách làm để thích nghi.

Một lý do khác không chỉ bà mà nhiều hộ kinh doanh quần áo tại phố Hàng Ngang, Hàng Đào gặp phải đó là nguồn gốc hàng hóa. Hàng hóa nhập có từ các xưởng gia công trong nước, có cả nguồn từ Trung Quốc. Các xưởng gia công may mặc thì chỉ xưởng lớn mới xuất được hóa đơn đầu vào hợp lệ, hàng Trung Quốc thì cũng chỉ có hóa đơn bán lẻ thông thường. Do đó đóng cửa hàng trong thời điểm này là "bắt buộc" để chuẩn hóa các hóa đơn chứng từ nguồn.