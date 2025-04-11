Đằng sau thương vụ vũ khí 9 tỷ USD của Indonesia

Chương trình J-10 được Bắc Kinh khởi xướng vào thập niên 1980 để phục vụ mục tiêu hiện đại hóa lực lượng không quân. Đến năm 2017, biến thể J-10C (còn được gọi là Mãnh Long) chính thức ra mắt công chúng, tích hợp các công nghệ tiên tiến, với khả năng cơ động cao. Điểm đáng chú ý của J-10C là ra-đa mảng pha quét điện tử chủ động (AESA). Hệ thống này cho phép máy bay phát hiện và theo dõi đồng thời nhiều mục tiêu ở khoảng cách xa, với khả năng chống nhiễu mạnh mẽ. Độ chính xác của ra-đa kết hợp với khả năng mang tên lửa không đối không tầm xa như PL-15 khiến J-10C có lợi thế đáng kể trong không chiến ngoài tầm nhìn. Pakistan hiện là quốc gia duy nhất ngoài Trung Quốc đang vận hành J-10C.

Các chuyên gia đánh giá tiêm kích của Trung Quốc là một đối thủ đáng gờm trong hạng mục máy bay chiến đấu thế hệ 4.5. David Jordan, giảng viên cao cấp về nghiên cứu quốc phòng tại Đại học King's College London, chia sẻ với Business Insider: “J-10C gần như tương đương với một chiếc F-16 đời mới, nhưng có một số tính năng-chẳng hạn như hệ thống tên lửa tầm xa-mang lại lợi thế đáng kể trong một số tình huống nhất định”.

Trong khi đó, Zhang Junshe, chuyên gia quân sự Trung Quốc, đánh giá J-10C là một lựa chọn tiết kiệm chi phí với ra-đa vượt trội, tên lửa không đối không mạnh mẽ, đã chứng minh hiệu quả trong chiến đấu. Theo ông, J-10C ngày càng được ưa chuộng trên thị trường vũ khí quốc tế. Tiêm kích này có thể đáp ứng nhu cầu của Indonesia.