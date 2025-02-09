Đằng sau những cú máy 'tuyệt đối điện ảnh' trong lễ diễu binh

Sáng 2-9, anh Lê Bảo Hân đã đăng clip hậu trường và tổng duyệt lễ diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 hôm 30-8 lên trang cá nhân. Ngay lập tức, status này nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Đến 16 giờ chiều, đã có 81.000 lượt like clip này, 3.700 lượt bình luận và 4.600 lượt chia sẻ.

Hình ảnh "tuyệt đối điện ảnh" trong lễ diễu binh

Anh Lê Bảo Hân hứa với khán giả rằng sẽ đăng clip hậu trường ngày 2-9 sau vì hiện anh vẫn đang rất áp lực sau khi thực hiện nhiệm vụ.

Trước buổi lễ chính thức, nhà quay phim này cũng chia sẻ trên trang cá nhân "Cả đời làm nghề tự do, tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày được mời đứng ở Ba Đình quay diễu binh như thế".

VTV đã hoàn toàn "đốn tim" khán giả

Anh Lê Bảo Hân, hay còn được gọi với biệt danh Steadihan, là người thành thạo sử dụng steadicam, thiết bị hỗ trợ hiện đại, tạo ra những cảnh quay như trên sóng truyền hình. Anh cũng đạo diễn hình ảnh, quay phim có tiếng trong giới làm phim, sinh sống tại TP HCM.