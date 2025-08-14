Đằng sau câu nói không sao của chồng

Chồng Huyền là trụ cột kinh tế trong gia đình, anh luôn sẵn sàng gánh vác lo lắng mọi thứ. Mãi đến năm ngoái, vợ chồng cô mới trả xong tiền góp căn nhà. Phải nói rằng, trong gần 10 năm cưới nhau, chồng Huyền luôn kiên trì làm việc không hề ngơi nghỉ.

Lúc mới cưới, Huyền chưa ổn định việc làm, cũng là anh tìm cách giới thiệu cho cô vào làm hành chính ở một công ty nhỏ. Khi Huyền nghỉ thai sản, rồi khi ba mẹ dưới quê phải sửa nhà, cũng là anh đứng ra lo liệu. Thật lòng Huyền vừa yêu thương vừa biết ơn chồng. Cứ tưởng trả nợ xong tiền nhà thì vợ chồng có thể nhẹ gánh, nào ai có ngờ, đùng một cái, Huyền thất nghiệp.

Ở độ tuổi gần 40, có 2 con nhỏ, thật khó để Huyền được các nhà tuyển dụng chọn. Chưa kể, bao năm qua Huyền sống khá an toàn, chỉ làm những công việc đều đặn của mình mà không cập nhật thêm là mấy. Khi đi phỏng vấn xin việc, cô ngơ ngác trước những yêu cầu mới. Xung quanh cô bây giờ toàn những bạn trẻ năng nổ, học hỏi nhanh và không vướng bận chuyện nhà. Càng gửi hồ sơ đi, Huyền càng thất vọng.



Nhiều lần gửi hồ sơ đi mà không thu được kết quả, Huyền lại thất vọng - Ảnh: Pexels



3 tháng trôi qua, Huyền vừa ở nhà lo cơm nước vừa tiếp tục chỉnh sửa, rải hồ sơ. Tầm này là giữa năm, hầu hết các công việc đều đã có người làm, Huyền càng lúc càng nản khi những cánh thư đi không có phản hồi. Cô bắt đầu lo lắng và buồn bã khi thấy chồng trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi, ít nói hơn hẳn.

Huyền cảm nhận rõ sự đuối sức của chồng, anh ăn uống ít hơn, cũng ít trò chuyện với cô hơn hẳn. Sâu trong lòng, Huyền vừa tủi thân, vừa tự ti. Nếu mà cô còn ở độ tuổi trẻ trung năng nổ, nếu trước kia cô chủ động cập nhật kiến thức nhiều hơn, có lẽ giờ cũng có thể chủ động được tình hình.

Một tối, Huyền bẽn lẽn hỏi chồng: “Em nghỉ việc lâu vậy rồi, anh có thấy em dở quá không?”. Chồng cô thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi anh vẫn nói: “Không sao mà, từ từ rồi sẽ ổn”.

Huyền nghe vậy nhưng cô vẫn thấy ánh mắt anh không nhìn thẳng vào mình. Cô biết anh chỉ nói vậy để cô yên tâm, không nghĩ nhiều.

Một tối, Huyền về trễ, cô nghe anh đang nói chuyện điện thoại với bạn, tiếng rõ mồn một: “À, vợ tớ ấy à, dạo này thất nghiệp, ở nhà cơm nước thôi. Con cái đi học cả rồi, cũng rảnh rang mà mãi chưa tìm được việc gì. Cứ nhắc đến lại thấy chán, nhiều khi lấy vợ không nhanh nhạy cũng mệt. Mình đàn ông thật, nhưng gồng gánh bao năm qua cũng có lúc đuối".

Tai Huyền ù đi, cô loáng thoáng nghe tiếng cười của anh, tiếng anh cảm ơn người bên kia. Cô bỗng chùn chân, không muốn bước vào nhà. Có thứ gì đó vừa đeo nặng cả chân cô và cả tâm trí.

Huyền biết mình không giỏi giang, lanh lẹ. Bấy lâu nay cô cũng cố gắng để thay đổi, nhưng hôm nay chính là ngày cô đã thật sự nghĩ khác. Từng lời từng chữ chồng nói vừa tổn thương, vừa đầy chua chát. Huyền hiểu ra, kể cả khi đã kết hôn, khi làm mẹ, làm vợ, khi cùng nhau đi qua gian khó, cô vẫn cần phải có một sự nghiệp cho riêng mình.

Huyền biết mình không phải là tuýp người giỏi giang, mau lẹ - Ảnh: Pexels



Cô quay ngược ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho một người chị, nói mai qua phụ bán hàng một thời gian. Dù đây không phải chuyên môn của Huyền nhưng đúng lúc này cô nhớ ra trước kia chị từng ngỏ ý giúp. Cô sẽ chăm chỉ làm, cho đến khi xin được công việc mới.

Bước vào nhà, Huyền thông báo với chồng đã có việc, từ mai cô sẽ đi làm, Ánh mắt anh sáng lên, nét rạng rỡ rõ ràng. Đã 3 tháng qua kể từ khi nghỉ việc, chưa bao giờ Huyền thấy chồng vui như thế.

Chỉ có Huyền là không vui, cô tự hứa với lòng sẽ phải thay đổi, phải học tập. Huyền đã hiểu đằng sau câu nói "không sao" của chồng, anh vẫn nghĩ ngợi và cũng mệt mỏi trước những lo toan. Cô thì cứ vô tư tin rằng anh vẫn ổn và có sự cảm thông, chia sẻ.

Giờ thì Huyền đã cảm nhận rõ ràng, cảm nhận một cách sâu sắc rồi.

Thanh Xuân