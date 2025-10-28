Đằng sau bộ trang phục gây tranh luận của Hà Anh Tuấn

Bộ suit "phản chủ" và cuộc tranh luận thời trang

Trong đêm diễn tại Los Angeles, Hà Anh Tuấn chọn bộ suit trắng của nhà thiết kế gốc Việt Peter Do. Thiết kế gồm blazer dáng dài, quần suông, phần lưng khoét sâu giữ bằng dây chéo.

Ở phiên bản gốc trên sàn runway, thiết kế được trình diễn cùng lưng trần, không có áo lót. Hà Anh Tuấn nói đã “tỉnh táo” thêm áo sơ mi trắng bên trong để phù hợp với bối cảnh biểu diễn.

Bộ đồ gây tranh cãi của Hà Anh Tuấn trong show nhạc cá nhân ở Mỹ.

Ngay sau đêm diễn, hình ảnh anh lan truyền trên mạng xã hội, gây nên nhiều tranh cãi.

Nhiều ý kiến cho rằng thiết kế khó cảm, không tôn dáng.Thiết kế bị cho là tạo cảm giác cồng kềnh, không tôn dáng, để lộ phần lưng bị chia khúc và thân hình đầy đặn của nam ca sĩ. Một số bình luận còn đùa cho rằng đây có thể là mẫu thử chưa hoàn thiện của nhà mốt.