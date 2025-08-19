Đằng sau ánh hào quang sân khấu: Tình bạn đặc biệt của bộ 3 diva Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh

Một cột mốc - một dịp gắn kết

Sinh nhật vốn chỉ là khoảnh khắc riêng tư, nhưng khi trở thành cột mốc "milestone" của Mỹ Linh - một người phụ nữ bước qua tuổi thanh xuân rực rỡ, đi vào độ chín viên mãn của sự nghiệp và gia đình thì nó lại mang một ý nghĩa lớn lao hơn.

Trong lời chúc của diva Hồng Nhung đăng tải trên Facebook cá nhân gửi đến đàn em, khán giả thấy hiện lên không chỉ sự yêu thương, mà còn cả câu chuyện của một tình bạn bền chặt: "4 cô quen nhau từ thuở thiếu nhi, hâm mộ nhau qua lại, chia sẻ bao niềm vui, và giận dỗi cũng chả kém phần, mà hôm nay, vẫn còn tụ họp với nhau để duyên hết phần thiên hạ, cười nghiêng ngả…".

Các nữ diva rạng rỡ trong buổi gặp mặt.

Ở đây, khán giả nhận ra: Tình bạn ấy không chỉ nảy nở từ âm nhạc, mà còn được thử thách qua thời gian, qua những thăng trầm trong nghề và trong đời. Để đến hôm nay, sau bao nhiêu biến cố, họ vẫn còn ngồi cạnh nhau, cười nghiêng ngả, chúc mừng một cột mốc đặc biệt của bạn mình.