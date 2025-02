Dâng sao giải hạn cực đoan gây tốn kém cho xã hội

Vận hạn và giải hạn chỉ là quan niệm, theo thời gian trở thành niềm tin, rồi biến thành hành vi tín ngưỡng thực tế của một bộ phận cư dân thuộc đủ các giai tầng xã hội.

Từ đầu thập niên 1990 đến nay, cùng với các hình thức lễ bái khác, dâng sao giải hạn phát triển tương đối rầm rộ, từ đô thị lan về nông thôn và chủ yếu ở các chùa.

PGS.TS Bùi Xuân Đính nêu một số lý do dâng sao giải hạn trở nên phổ biến. Thứ nhất, do quan niệm "có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, cùng với đời sống vật chất khấm khá hơn. Phú quý sinh lễ nghĩa, nhiều người tin vào may rủi và làm lễ dâng sao giải hạn. Thứ hai, dâng sao giải hạn được tuyên truyền trong dân gian, mọi người đều dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu.

"Tâm lý đám đông cũng là yếu tố quan trọng, góp phần làm cho việc dâng sao giải hạn lan rộng. Có nơi lợi dụng lòng tin của người dân để ngầm tuyên truyền, phổ biến để nhiều người tin rằng chùa này thiêng hơn chùa kia, để cạnh tranh lẫn nhau", chuyên gia phân tích.

Tín quá hóa lo