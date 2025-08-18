Đang ru con, mẹ trẻ ở Hà Nội hoảng hồn khi người lạ vào phòng, chốt cửa ngủ

Khoảng 12h30 ngày 17/8, Ngọc Diệp (24 tuổi, phường Thanh Trì, Hà Nội) đang ru con ngủ thì gặp tình huống “khó đỡ” khiến bản thân và gia đình hoảng hồn. Một người đàn ông lạ mặt ngang nhiên vào nhà cô, lên tầng khóa trái cửa và nằm ngủ ngon lành.

Người đàn ông lạ mặt ngang nhiên đi vào nhà, lên tầng vào phòng khóa cửa ngủ. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với PV VietNamNet, Ngọc Diệp kể, nhà cô và nhà bà nội ở sát nhau, chỉ cách một bức tường rào. Trưa 17/8, trong lúc bà nội rửa bát bên nhà, còn cô ru con ở phòng ngủ trên tầng 2 nhà mình thì tình huống bất ngờ xảy đến.

“Người anh họ 6 tuổi của tôi lúc đó đang xem ti vi ở phòng khách tầng 1, bất ngờ thấy một người đàn ông lạ mặt loạng choạng vào nhà, đi thẳng lên tầng 2, vào phòng và khóa trái cửa. Tôi lúc này đang ru con ở phòng bên cạnh, không hay biết gì.