Đang quay video, Vlogger sững sờ phát hiện xe sang BMW bị bỏ hoang giữa bãi rác

Đoạn clip không tiết lộ địa điểm cụ thể, song nhiều người cho rằng được quay ở thành phố Amritsar. Dù không rõ nguồn gốc hay lý do khiến chiếc xe bị bỏ lại, vlogger tỏ ra thực sự sửng sốt trước khung cảnh kỳ lạ này.

“Thật lòng mà nói, tôi tưởng mình đã thấy đủ mọi thứ trên đời, nhưng một chiếc BMW nằm giữa bãi rác thế này thì chưa bao giờ,” Jankovic thốt lên trong video. Anh còn ghi chú hài hước: “Tôi từng thấy rác nhựa, thức ăn thừa, tã bẩn… nhưng chưa từng thấy BMW.”

Trên thực tế, việc xe sang bị bỏ hoang ở Ấn Độ không phải chuyện hiếm. Nhiều mẫu Bentley, Rolls-Royce hay Mercedes từng bị phát hiện “phơi nắng phơi mưa” ở ven đường. Phần lớn những trường hợp này liên quan đến tranh chấp pháp lý, tịch thu tài sản, hoặc xe gặp sự cố không được chuộc lại.

Một giả thuyết được đặt ra là chủ nhân chiếc BMW có thể đã để xe tại khu vực vắng người, sau đó nơi này dần biến thành bãi rác do người dân xung quanh tiện tay đổ phế thải. Theo thời gian, chiếc sedan bạc tỷ bị chôn vùi trong rác thải sinh hoạt – hình ảnh phản ánh phần nào tình trạng quản lý chất thải còn lỏng lẻo ở nhiều địa phương Ấn Độ.

Hiện clip vẫn đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, với hàng nghìn bình luận bàn tán về “số phận” của chiếc BMW và ý thức giữ gìn môi trường tại các đô thị đang phát triển.

Theo Cartoq