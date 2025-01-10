Đang nhảy múa cùng cô dâu, chú rể bất ngờ đột tử giữa tiệc cưới

Dù ngay lập tức được đưa đi cấp cứu, chú rể Ashraf vẫn không qua khỏi. Các bác sĩ sau đó xác nhận, nguyên nhân tử vong là do nạn nhân bất ngờ lên cơn nhồi máu cơ tim.

Hình ảnh trong video cho thấy, chú rể nằm ngửa trên mặt đất còn khách mời hốt hoảng chạy tới hỗ trợ. Tiếng nhạc và tiếng cười nhanh chóng bị thay thế bằng những tiếng la hét thất thanh.

Vốn được biết tới là một chàng trai năng động và tràn đầy sức sống, sự ra đi của Ashraf khiến người thân không khỏi bàng hoàng và đau đớn.

Trước đó, vào ngày 13/9, Adna Rovčanin-Omerbegovic (26 tuổi), nữ y tá kiêm người mẫu có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội tại Bosnia, cũng qua đời sau khi ngã bệnh ngay trong tiệc cưới.

Chỉ vài giờ sau khi làm lễ thành hôn, Adna bất ngờ đổ bệnh nặng và được đưa đi cấp cứu. Trong quá trình điều trị, cô rơi vào trạng thái hôn mê sâu và trút hơi thở cuối cùng 2 ngày sau đó.