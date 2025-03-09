Đảng Nhân dân ủng hộ Đảng Tự hào Thái thành lập chính phủ mới

Một trong những điều kiện quan trọng Đảng Nhân dân đưa ra là Hạ viện phải được giải tán trong vòng 4 tháng, đồng thời tổ chức trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp. Đảng Nhân dân khẳng định vẫn giữ vai trò đối lập và sẽ không tham gia vào bộ máy chính quyền.

Ảnh: Reuters

Thỏa thuận chính trị giữa Đảng Nhân dân và Đảng Tự hào Thái (Bhumjaithai) đã chính thức có hiệu lực sau khi ông Anutin Chanvirakun, lãnh đạo Đảng Tự hào Thái, ký xác nhận và tổ chức họp báo trước công chúng vào trưa 3/9.

Theo truyền thông Thái Lan, Đảng Nhân dân (People’s Party) hiện nắm giữ khoảng 142 ghế và Đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) có 140 ghế trong Hạ viện, trong khi liên minh do Đảng Tự hào Thái (Bhumjaithai) lãnh đạo kiểm soát 146 ghế.

Trước đó, Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai ngày 2/9 xác nhận đã đệ trình sắc lệnh Hoàng gia yêu cầu giải tán Hạ viện, nhằm mở đường cho tiến trình thành lập chính phủ mới.

Trước tình hình chính trị bất ổn và các thách thức kinh tế, quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham nhấn mạnh việc khôi phục niềm tin quốc gia là cấp thiết, đồng thời khẳng định quyền lực nên được trao lại cho người dân thông qua bầu cử.

Vào hôm 29/8, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra phán quyết bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra sau một năm cầm quyền, với lý do vi phạm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.