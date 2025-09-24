Đang lái xe tự dưng mất phanh, xử lý sao cho an toàn?

Phanh ô tô (hay còn gọi là thắng) là bộ phận then chốt bảo đảm kiểm soát tốc độ và an toàn cho người lái. Khi hệ thống phanh mất tác dụng, chiếc xe không thể dừng lại ngay mà tiếp tục lao đi theo quán tính, ẩn chứa rủi ro khôn lường.

Vụ việc mới đây khi một chiếc xe tải lao vào chợ chuối ở Quảng Trị là minh chứng rõ nét về sự nguy hiểm của việc xe bị mất phanh trên đường.

(Nguồn video: Báo Quảng Trị)

Theo đó, sáng 17/9, ô tô tải mang BKS 37C-587.63 bất ngờ lao thẳng vào khu chợ Tân Long (ngã ba Quốc lộ 9 giao đường tỉnh lộ 586), thuộc thôn Long Hợp, xã Lao Bảo (Quảng Trị) khiến 12 người thương vong, trong đó có 3 nạn nhân tử vong.

Theo lời khai của tài xế, khi đến khu vực trên, xe tải bất ngờ mất phanh, không thể kiểm soát tốc độ nên người này đã đánh lái sang đường tỉnh lộ 586 để tránh các phương tiện ngược chiều. Tuy nhiên, do xe chạy với tốc độ cao, mất lái, đã đâm vào nhiều người dân và phương tiện đang buôn bán chuối bên đường.

Trên thực tế, không hiếm trường hợp ô tô đang di chuyển bỗng gặp sự cố cứng phanh hoặc phanh mất tác dụng hoàn toàn. Xe đang chạy bất ngờ mất phanh là tình huống đặc biệt nguy hiểm bởi chỉ cần tài xế mất bình tĩnh, chiếc xe có thể lao đi mất kiểm soát và gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kỹ sư ô tô Dương Trung Kiên, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc xe ô tô bị mất phanh, có thể do việc hệ thống phanh quá nhiệt, cháy bố phanh, mất áp suất dầu, hỏng bơm trợ lực, lỗi ABS,... Trong đó, nhiều trường hợp do chính thói quen rà phanh liên tục khi xuống dốc của tài xế.