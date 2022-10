Đăng ký và mua bán biển số đẹp: kinh nghiệm từ Australia

Có một điểm khá thú vị với mỗi chiếc biển xe đó là việc chính quyền các tiểu bang khuyến khích dân gắn biển có thêm khẩu hiệu yêu thích của bang như: Victoria là "Victoria - The Education State" (do là bang đứng đầu về chất lượng giáo dục), NSW thì là NSW - The First State (do là bang thành lập đầu tiên tại Úc) hay Canberra là Canberra - The National Capital (do là thủ đô của Úc). Nói chung mỗi bang có từ 10-20 slogan kiểu vậy để dân thích thì đăng ký nhưng ko bị trả thêm tiền. Chủ yếu là khuyến khích lòng tự hào với bang mình sinh sống.

Một số khẩu hiệu đi kèm biển số được chính quyền các tiểu bang khuyến khích người dân gắn thêm.

Tính đến 31/1/2021, đã có hơn 20,1 triệu xe oto được đăng ký lưu hành tại Úc, trong khi dân số của Úc chỉ là 25,59 triệu dân (số liệu điều tra dân số 2020). Như vậy, theo số liệu năm 2021 thì tỷ lệ xe oto cá nhân tại Úc là 748 xe/1000 dân, đứng thứ 14 trên thế giới. Tại Úc, biển số xe là đăng ký tự do, tự chọn và Chính phủ chỉ quy định riêng cho xe lĩnh vực Quốc phòng, xe công của Chính phủ, còn lại là cho đăng ký tự do theo từng tiểu bang. Biển số đẹp tại Úc là có ít ký tự (số hoặc chữ) và được tự do chuyển nhượng.

Lê Minh Toàn (Sydney, Australia)