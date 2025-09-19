Đăng ký khóa học bằng lái xe ô tô tại Trung tâm DaotaolaixeHN

Về phân hạng, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định tăng số hạng GPLX lên 15 hạng, bao gồm A1, A, B1, B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE. Trong đó, bằng A1 mới cho phép lái xe máy dưới 125 cm³, còn bằng A thay thế cho A2 cũ.

Từ năm 2025, việc học và thi giấy phép lái xe (GPLX) sẽ có nhiều thay đổi quan trọng mà mọi người cần nắm rõ. Điểm đáng chú ý nhất là quy định mới về phân hạng GPLX, việc áp dụng hệ thống điểm trên GPLX, cùng với thay đổi trong thẩm quyền quản lý và tổ chức sát hạch.

Học lái xe ô tô tại Hà Nội có thay đổi gì không?

Bộ đề thi lý thuyết mới và thay đổi về thời gian đào tạo

Ngoài ra, từ 01/6/2025, bộ đề thi lý thuyết mới sẽ được áp dụng. Thời gian học lý thuyết cho hạng B1, B2 cũng tăng, với tối thiểu 136 – 152 giờ và khóa học không kéo dài quá 90 ngày. Đặc biệt, người có GPLX quá hạn dưới 1 năm sẽ phải thi lại lý thuyết, còn quá hạn trên 1 năm buộc phải thi cả lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và ngoài đường.

Trung tâm đào tạo lái xe ô tô DaotaolaixeHN tại Hà Nội

Cam kết chất lượng đào tạo và đồng hành cùng học viên luôn là ưu tiên hàng đầu tại Trung tâm DaotaolaixeHN. Với phương châm “Chất lượng tạo nên uy tín”, trung tâm không ngừng đầu tư vào đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, am hiểu luật giao thông và tận tâm hướng dẫn.

Trung tâm chú trọng nâng cấp trang thiết bị cũng như xe tập lái đời mới cho học viên trải nghiệm tốt nhất