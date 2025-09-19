Đăng ký khóa học bằng lái xe ô tô tại Trung tâm DaotaolaixeHN

Học lái xe ô tô tại Hà Nội có thay đổi gì không?
Từ năm 2025, việc học và thi giấy phép lái xe (GPLX) sẽ có nhiều thay đổi quan trọng mà mọi người cần nắm rõ. Điểm đáng chú ý nhất là quy định mới về phân hạng GPLX, việc áp dụng hệ thống điểm trên GPLX, cùng với thay đổi trong thẩm quyền quản lý và tổ chức sát hạch.
Hệ thống phân hạng GPLX mới
Về phân hạng, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định tăng số hạng GPLX lên 15 hạng, bao gồm A1, A, B1, B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE. Trong đó, bằng A1 mới cho phép lái xe máy dưới 125 cm³, còn bằng A thay thế cho A2 cũ.
Hiện tại đơn vị quản lý sát hạch GPLX là cục CSGT thuộc Bộ Công an
Bộ đề thi lý thuyết mới và thay đổi về thời gian đào tạo
Ngoài ra, từ 01/6/2025, bộ đề thi lý thuyết mới sẽ được áp dụng. Thời gian học lý thuyết cho hạng B1, B2 cũng tăng, với tối thiểu 136 – 152 giờ và khóa học không kéo dài quá 90 ngày. Đặc biệt, người có GPLX quá hạn dưới 1 năm sẽ phải thi lại lý thuyết, còn quá hạn trên 1 năm buộc phải thi cả lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và ngoài đường.
Trung tâm đào tạo lái xe ô tô DaotaolaixeHN tại Hà Nội
Cam kết chất lượng đào tạo và đồng hành cùng học viên luôn là ưu tiên hàng đầu tại Trung tâm DaotaolaixeHN. Với phương châm “Chất lượng tạo nên uy tín”, trung tâm không ngừng đầu tư vào đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, am hiểu luật giao thông và tận tâm hướng dẫn.
Trung tâm chú trọng nâng cấp trang thiết bị cũng như xe tập lái đời mới cho học viên trải nghiệm tốt nhất
Cơ sở vật chất hiện đại, chất lượng
Trung Tâm Đào Tạo Lái Xe Hà Nội chú trọng đầu tư cơ sở vật chất hiện đại và phương tiện tập lái đời mới. Phòng học lý thuyết được trang bị máy chiếu, màn hình cảm ứng và hệ thống âm thanh chuẩn, giúp học viên tiếp thu kiến thức hiệu quả. Ngoài ra, trung tâm còn sử dụng thiết bị mô phỏng lái xe tiên tiến, hỗ trợ học viên làm quen với các tình huống giao thông thực tế. Về thực hành, dàn xe tập lái đa dạng từ ô tô con đến xe tải, xe chuyên dụng đều được bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo an toàn và mang lại trải nghiệm lái xe tốt nhất.
Đa dạng các khóa học lái xe
Trung tâm hiện cung cấp nhiều khóa học lái xe ô tô đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của học viên. Các khóa học nổi bật gồm:
● Khóa học lái xe hạng B: Bao gồm B số tự động và B số sàn, phù hợp cho người muốn học lái xe ô tô con, di chuyển trong đô thị và ngoại thành.
● Khóa học lái xe hạng C1, C: Dành cho học viên muốn lái xe tải, xe chuyên dụng, hướng tới nghề lái xe chuyên nghiệp hoặc tham gia ngành vận tải.
● Khóa học nâng hạng GPLX: Từ B lên C, D hoặc E, hỗ trợ mở rộng cơ hội nghề nghiệp với các loại xe lớn hơn.
Thầy Nguyễn Hoàng Huynh tư vấn và đăng ký cho học viên khóa học bằng lái xe phù hợp nhất
Lịch học sắp xếp linh hoạt
Trung tâm còn mang đến lịch học linh hoạt, phù hợp với nhiều đối tượng, kể cả những người bận rộn. Song song đó là dịch vụ hỗ trợ làm hồ sơ, đăng ký thi sát hạch nhanh chóng, giúp học viên tiết kiệm thời gian và công sức. Ngoài ra, các khóa học tại đây được xây dựng theo lộ trình rõ ràng, đảm bảo đáp ứng các quy định mới nhất của Bộ Giao thông Vận tải.
Nếu bạn đang tìm địa chỉ đào tạo lái xe uy tín tại Hà Nội, DaotaolaixeHN chính là một sự lựa chọn đáng tin cậy. Với môi trường học tập chuyên nghiệp, đội ngũ giảng viên tận tâm và cam kết chất lượng đào tạo, học viên sẽ có hành trình học lái xe hiệu quả, an toàn và trọn vẹn.