Đang hát ngon lành thì nhạc tắt, Mỹ Tâm bất chấp hát chay luôn

Tiêu biểu như đoạn clip cô vừa hát vừa "rén" khi gặp sự cố âm thanh tại một sự kiện dưới đây.

Khoảnh khắc Mỹ Tâm vừa hát vừa "rén" khi gặp sự cố âm thanh vô cùng đáng yêu.

Theo đó, Mỹ Tâm xuất hiện với style nhẹ nhàng và lựa chọn ca khúc Biển Hát Chiều Nay. Tuy nhiên, sân khấu này với Mỹ Tâm lại có hơi "bão táp" khi mà ngay từ nhạc dạo đầu đã gặp sự cố âm thanh.

Khi nhạc đang mở, nữ ca sĩ đang phiêu thì bỗng dưng bị tắt ngang. Tình huống bất ngờ này khiến Mỹ Tâm hơi bối rối. Nhưng cô nhanh chóng bước lên phía trước rồi lấy lại thần thái tự tin cười với khán giả.