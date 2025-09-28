Đang giải cứu 10 ngư dân trên tàu cá ở TP HCM gặp nạn trong bão số 10 Bualoi

Sáng 28-9, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng (CKC) Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) cho biết hai tàu đánh cá ở TP HCM bị nạn trong lúc vào Cửa Việt trú bão số 10 Bualoi. 1 tàu bị chìm, 1 tàu đang chết máy, bị sóng đánh vỡ mạn.

Một ngư dân bơi vào bờ, được lực lượng chức năng hỗ trợ

Theo đó, vào lúc 5 giờ 45 phút ngày 28-9, bà Quất Thị Hải Linh (SN 1995), là người nhà 2 tàu đánh cá mang số hiệu: BV 4670-TS, BV 0042-TS ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TP HCM) báo tin cho đơn vị về việc 2 tàu/11 thuyền viên bị nạn khi vào lạch Cửa Việt trú bão, cách bờ khoảng 1,5 km (ngay trước cửa lạch Cửa Việt), yêu cầu đơn vị hỗ trợ, ứng cứu.