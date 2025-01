Đang dừng đèn đỏ bị xe tang đâm, 3 người thương vong

Trong lúc người dân đang dừng đèn đỏ ở thị trấn Đô Lương (Nghệ An), bất ngờ từ phía sau, chiếc xe tang tông vào các phương tiện làm một người chết, hai bị thương. Chiều 18/1, lãnh đạo UBND thị trấn huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) cho biết một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra lúc 10h30 cùng ngày tại ngã tư trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, thời điểm trên, nhiều phương tiện giao thông đang dừng đèn đỏ tại ngã tư UBND huyện Đô Lương, bất ngờ chiếc xe tang đi cùng chiều từ phía sau tông vào. Hiện trường chiếc xe tang gây tai nạn ở ngã tư thị trấn Đô Lương, Nghệ An làm một người tử vong (Ảnh: Huy Phan). Vụ va chạm khiến ít nhất một người tử vong và hai người khác bị thương nặng. Theo lãnh đạo UBND thị trấn Đô Lương, nạn nhân tử vong là một người đàn ông trú tại xã Trung Sơn (huyện Đô Lương). Hai người bị thương bao gồm vợ của nạn nhân và một người đi đường khác, cả hai đều đã nhập viện để điều trị. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an thị trấn và Công an huyện Đô Lương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.