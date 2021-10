Đang dạy học thầy giáo lôi vật lạ trong túi áo khiến học trò tí xỉu

Your browser does not support the video tag.

Clip ghi lại tình huống thú vị trên lớp học.

Trước sự cuồng nhiệt của học trò với con vật này, thầy giáo sau đó rụt tay lại giấu bé mèo sang một bên và còn lườm yêu học sinh như muốn khẳng định đây là thú cưng "độc quyền" của mình.

Hành động của thầy giáo khiến ai nấy cũng phải thốt lên "cưng quá đi". Có người bày tỏ: "Thầy thế này ai chẳng muốn học", "Xin vé chuyển trường", "Mong thầy về trường em dạy", "Nhìn thầy thật ấm áp",...