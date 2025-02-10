Đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đổ lỗi cho nhau việc chính phủ Mỹ đóng cửa

Tại cuộc họp báo ở Điện Capitol, các lãnh đạo đảng Cộng hòa gọi đây là “Cuộc đóng cửa của Schumer”, theo tên của thành viên đảng Dân chủ Chuck Schumer. Đáp lại, ông Schumer cáo buộc phe Cộng hòa “đã tạo dựng dối trá” khi nói rằng đảng Dân chủ muốn thông qua gói ngân sách chăm sóc sức khỏe cho người dân Mỹ để cung cấp hỗ trợ y tế cho người nhập cư bất hợp pháp.

"Đảng Cộng hòa kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện và có một Tổng thống đang đương chức, nên nếu chính phủ Mỹ đóng cửa thì đó là vì đảng Cộng hòa muốn đóng cửa chính phủ”.

Ảnh minh họa: Reuters

Tuy nhiên, bất chấp những bất đồng, nhiều chuyên gia dự đoán cuộc khủng hoảng lần này khả năng sẽ không kéo dài như đợt chính phủ đóng cửa năm 2018, vốn lập kỷ lục trong 35 ngày.

Ông Matt Glassman - nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Chính phủ của Đại học Georgetown University nhận định: “Trong lần đóng cửa năm 2018, vào ngày thứ 32 và 33, xuất hiện các cuộc đình công tự phát hoặc xin nghỉ của một bộ phận nhân viên chính phủ, những người đóng vai trò quan trọng như kiểm soát viên không lưu, nhân viên an ninh sân bay. Điều này đã nhanh chóng gây áp lực lớn lên cả hai đảng để chấm dứt việc đóng cửa chính phủ, khi tình trạng này đã làm tắc nghẽn một số sân bay lớn ở Mỹ. Do đó, sẽ không có bất kỳ lần đóng cửa nào sẽ kéo dài như vậy nữa, bởi những người lao động trong tình hình hiện nay ý thức được sức mạnh của họ và nếu cần thiết sẽ lặp lại hành động như vậy”.

Theo ông Glassman, một thỏa hiệp tạm thời sẽ sớm đạt được giữa lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer và phe Cộng hòa, nhằm giúp chính phủ mở cửa trở lại ít nhất thêm 7 tuần tới cuối tháng 11, dù thỏa hiệp này khó có thể làm hài lòng tất cả các phe phái.