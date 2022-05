Đang chạy show mệt nghỉ, vì sao Văn Mai Hương ngừng diễn live band?

Văn Mai Hương là giọng ca đi lên bằng thực lực, cô hát live tốt là điều không bàn cãi. Tên tuổi Văn Mai Hương luôn được nhắc đến là một trong những ca sĩ thành công tại showbiz Việt.

Tối 17/5, tại một đêm nhạc ở TP.HCM, Văn Mai Hương cover Always Remember Us This Way, Như Mùa Tuyết Đầu Tiên, Đợi Anh Đến Hoa Cũng Tàn, Can't Help Falling In Love,...