Đang chạy grab thì tài khoản nhận hơn 1,7 tỷ đồng, tài xế tìm người trả lại

Ngày 5/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Khánh Hòa) hỗ trợ một tài xế công nghệ hoàn trả số tiền 1,77 tỷ đồng do một công ty chứng khoán chuyển nhầm vào tài khoản.

Người nhận được tiền chuyển nhầm là anh T.V.Q.H. (24 tuổi, quê huyện Đồng Xuân, Phú Yên), làm tài xế công nghệ tại TP Nha Trang.