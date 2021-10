Đang bị truy tìm vì liên quan vụ hiếp dâm, tiếp tục trói người phụ nữ hiếp dâm, cướp tài sản

Ngày 31-10, Thượng tá Nguyễn Trường Giang, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước cho biết: Sau 9 ngày kiên trì sử dụng các biện pháp nghiệp vụ truy xét đối tượng, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước và Công an huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông bắt giữ được đối tượng Mai Văn Hiến (SN 1988, thường trú thôn Chấn Lữ, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Nghi can trong vụ án “Hiếp dâm, cướp tài sản” xảy ra tại thôn 2, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng.

Mai Văn Hiến bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại bon RBut, xã Quảng Sơn, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông.