Đang bị điều tra, Tín 'heo' vẫn cùng đàn em đánh gục 3 người đi đường

Cụ thể, trong lúc Trần Anh Trung lấy ô tô đậu xe bên đường đối diện karaoke Hân Linh thì anh Đào Xuân Trường lái ô tô bán tải từ quán karaoke Hân Linh đi ra. Lúc này trên xe chở theo Dưỡng và Thắng. Do vướng xe của Trung đậu phía trước nên hai bên nói qua lại.

Vụ ẩu đả khiến Trường, Dưỡng và Thắng phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh. Gương của xe ô tô mang biển số 60C-614.32 của Trường bị vỡ.

Nhận được tin báo, Công an phường Xuân An lập tức có mặt tại hiện trường, thực hiện củng cố hồ sơ, chuyển vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an TP Long Khánh giải quyết.

Quá trình làm việc, Trần Trung Tín, Trần Anh Trung, Nguyễn Thế Anh, Trần Đức Huy và Trần Hoàng đều khai nhận toàn bộ hành vi nêu trên của mình.

Tín "heo" là dân "số má" có tiếng tại Long Khánh. Tín "heo" và Trần Đức Huy đang liên quan đến vụ án khác xảy ra tại một quán nhậu ở phường Xuân Thanh (TP Long Khánh) mà cơ quan công an đang điều tra.

