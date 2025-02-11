Dàn xe sang cổ cực chất của dân chơi Sài Gòn bất ngờ xuất hiện trên phố Hà Nội

Trưa ngày 2/11, một dàn xe cổ đẹp long lanh bất ngờ xuất hiện trên đường phố Hà Nội khiến người dân không khỏi tò mò, thích thú. Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, những chiếc xe này thuộc sở hữu của các thành viên trong Câu lạc bộ xe cổ Sài Gòn, đang tham gia hành trình từ Việt Nam đi qua Lào và Trung Quốc, với tổng quãng đường lên tới hơn 5.200 km.

Dàn xe này bao gồm 6 chiếc xe sang khác nhau, gồm một chiếc xe thể thao, hai xe mui trần, hai chiếc sedan hạng sang và hai chiếc SUV, trong đó chiếc tuổi đời cao nhất lên tới 77 năm. Hành trình của đoàn kéo dài 16 ngày, xuất phát từ Hà Nội ngày 2/11, qua Lào sau đó sang Trung Quốc và quay trở lại, kết thúc chuyến đi tại Điện Biên vào ngày 18/11.

Dẫn đầu đoàn xe là chiếc Ford Mustang Convertible phiên bản Mach 1, đời 1969 và thuộc thế hệ thứ nhất (sản xuất từ năm 1964 đến năm 1973). Được biết, số lượng Mustang Mach 1 tại Việt Nam rất ít, chỉ vỏn vẹn 1-2 chiếc, có giá trị cao hơn nhiều chiếc Mustang đời mới ở nước ta.