Dân văn phòng trên khắp thế giới ăn trưa như thế nào?

PITO là từ ghép bởi chữ cái đầu của cụm từ “Party In The Office” (tạm dịch: Tiệc tại văn phòng) - một startup do những thành viên 8X-9X sáng lập và vận hành. Tiền thân của PITO là một nhà hàng ra đời tình cờ vào năm 2017 chuyên phục vụ buffet nhanh tận nơi đầu tiên tại Việt Nam. Năm 2018, PITO phát triển thành một đơn vị Caterer với bếp chuyên nghiệp, tập trung phục vụ tiệc cho doanh nghiệp. Ở giai đoạn này, chỉ trong một thời gian ngắn, số lượng đặt tiệc tăng cao, vượt xa khả năng phục vụ của một bếp catering thông thường. Sớm nhận thấy nhu cầu lớn từ khách hàng, năm 2019, Nền tảng PITO ra đời với mục tiêu trở thành “marketplace” đầu tiên trong lĩnh vực F&B dành cho công ty, doanh nghiệp (marketplace là mô hình thương mại điện tử trung gian, kết nối giữa người bán và người mua). CEO và Founder Phạm Đông Huy của PITO giới thiệu giải pháp cơm trưa văn phòng thông minh PITO Cloud Canteen. Hiện nay, PITO có 03 sản phẩm công nghệ chủ chốt, được cộng đồng người làm HR (nhân sự), admin văn phòng, chuyên viên hành chính, Công Đoàn… gọi vui là “nơi có mọi loại tiệc, mọi dịch vụ ăn uống cho công ty”. • PITO Xpress: Nền tảng đặt phần ăn lớn trực tuyến cho nhóm: party set, combo… • PITO Catering: Nền tảng đặt tiệc nhanh tận nơi, Tea Break, Buffet, Finger Food… • PITO Cloud Canteen: Nền tảng đặt cơm trưa hằng tuần, hằng tháng với menu chuẩn nhà hàng. Có thời điểm chỉ trong 1 ngày, PITO phục vụ gần 6.000 người tham dự tiệc tận nơi. Nhiều thương hiệu lớn, các cơ quan ngoại giao tại TP.HCM hay những công ty thuộc top xếp hạng có môi trường làm việc lý tưởng nhất, các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Lazada, Shopee, VNG, MoMo… đã tin tưởng sử dụng giải pháp công nghệ đặt ăn uống cho công ty của PITO, thường xuyên đặt dịch vụ cho các sự kiện nội bộ, tiếp khách, training, khai trương, workshop, ăn trưa hằng ngày…