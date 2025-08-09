Đan Trường lần đầu tiết lộ về căn bệnh mắc phải suốt nhiều năm qua

Tại buổi công bố liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát, Đan Trường gây chú ý khi có những chia sẻ về tình trạng sức khoẻ. Ở tuổi 49, Đan Trường được khen trẻ đẹp, ngoại hình như thanh niên. Nam ca sỹ cho biết ngoài đi diễn, anh hầu như không đi tụ tập mà dành hết thời gian ở nhà nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.

Đáng chú ý, giọng ca "Kiếp ve sầu" lần đầu cho biết ngoài căn bệnh xương khớp, anh còn bị mắc bệnh rối loạn tiền đình sai tư thế.

"Có những ngày tôi liên tục bị chóng mặt, cảm giác lúc nào cũng như ngồi trên thuyền rất khó chịu. Nhiều lúc đang đứng hay ngồi yên cũng bất ngờ bị chóng mặt. Theo lời bác sĩ, căn bệnh này không thể trị dứt điểm mà cần phải có thời gian dài nghỉ ngơi", anh cho biết.