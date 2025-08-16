Dàn TikToker cùng nhau 'xuyên không' về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945

Đức Duy bày tỏ: “Nhiều bạn trẻ yêu thích lịch sử nhưng thấy sách vở thường khô khan. Trải nghiệm thực tế ảo là cách hấp dẫn để tiếp cận quá khứ. Khi mình tận mắt chứng kiến và trực tiếp sống trong khoảnh khắc ấy, lịch sử hiện lên thật rõ ràng và gần gũi”.

Sự xuất hiện của công nghệ thực tế ảo đã khiến lịch sử trở nên gần gũi và sinh động hơn bao giờ hết. Những trang tư liệu, bức ảnh, thước phim đen trắng nay được “thổi hồn” sống động qua VR, giúp người trẻ cảm nhận lịch sử bằng mắt thấy, tai nghe và cả trái tim.

Đồng quan điểm, TikToker Đặng Nam Hải Triều chia sẻ: “Đúng như tên gọi, triển lãm khiến mình thực sự ‘trở về thời khắc thiêng liêng’. Giây phút quay lại thời điểm Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập càng thêm ý nghĩa khi kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đang cận kề”.

Các bạn trẻ trong buổi trải nghiệm sớm tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Triển lãm Trở về thời khắc thiêng liêng không chỉ tái hiện một ngày trọng đại bằng công nghệ, mà còn tạo cầu nối giữa thế hệ hôm nay và thế hệ đi trước. Tinh thần dân tộc, tình yêu Tổ quốc nhờ đó càng được bồi đắp.

Hải Triều khẳng định: “Ngày nay, giới trẻ có nhiều cách tiếp cận lịch sử qua smartphone, mạng xã hội. Nhưng triển lãm này là trải nghiệm đặc biệt – không chỉ học mà còn sống trong lịch sử. Đây là cách học chân thực, mới mẻ và giàu cảm xúc”.

Những phản hồi tích cực từ hơn 100 sinh viên và KOLs sau buổi thử nghiệm là minh chứng rõ nét cho sức hút của mô hình kết hợp lịch sử và công nghệ. Nó giúp thế hệ trẻ lan tỏa tinh thần yêu nước một cách tự nhiên, mạnh mẽ và rộng rãi hơn.

“Với mình, người trẻ Việt Nam ai cũng có tình yêu quê hương nồng nàn. Triển lãm là dịp để thể hiện tình yêu đó và lan tỏa tới cộng đồng, thậm chí bạn bè quốc tế. Khi triển lãm chính thức mở cửa ngày 19/8, mình chắc chắn sẽ tham dự và rủ thêm nhiều bạn cùng trải nghiệm”, Thu Hà nói đầy hào hứng.